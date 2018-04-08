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Hatay’da Paskalya Kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 06:43 | Son Güncelleme

Paskalya Bayramı, Hatay’da, Hristiyan Ortodoks cemaati tarafından Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutladı.Ayini, Antakya Patrikhanesine bağlı Selefkiya Episkoposu Patrik Vekili Efrem Maluli, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.Ayinde, İncil’den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı, ilahi okundu.

Paskalya Bayramı, Hatay’da, Hristiyan Ortodoks cemaati tarafından Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutladı.
Ayini, Antakya Patrikhanesine bağlı Selefkiya Episkoposu Patrik Vekili Efrem Maluli, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.
Ayinde, İncil’den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı, ilahi okundu. Kilise bahçesinde devam eden ayinde konfeti gösterisi sunuldu.

Hatay’da Paskalya Kutlamaları

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Hatay’da Paskalya Kutlamaları

Hatay’da Paskalya Kutlamaları
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Hatay’da Paskalya Kutlamaları

Hatay’da Paskalya Kutlamaları
3 / 7

Hatay’da Paskalya Kutlamaları

Hatay’da Paskalya Kutlamaları
4 / 7

Hatay’da Paskalya Kutlamaları

Hatay’da Paskalya Kutlamaları
5 / 7

Hatay’da Paskalya Kutlamaları

Hatay’da Paskalya Kutlamaları
6 / 7

Hatay’da Paskalya Kutlamaları

Hatay’da Paskalya Kutlamaları
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Hatay’da Paskalya Kutlamaları

Hatay’da Paskalya Kutlamaları
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