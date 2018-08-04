Hatay'da plastik kasa fabrikasında yangın

Hatay'da plastik kasa imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Merkez Antakya ilçesi Derince Mahallesi'ndeki plastik kasa imalatı yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın, fabrikanın etrafındaki anız alanlarına da sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine, olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

