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Hatay'da polis aracına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 21:22 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıda 2 polis memuru hafif yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıntı motosiklet ihbarı üzerine bir adrese giden polis ekipleri silahlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun Kocatepe Mahallesi'nde çalıntı motosiklet ihbarına giden polis ekiplerine, 3 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Olayda 2 ekip aracı isabet alırken, 2 polis memuru hafif yaralandı.

Polis ekiplerine ateş açan, Onur G ve Ali G. ile Mihdi T. olay yerinden kaçmaya çalışırken İskenderun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda captagon uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi.

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Polis aracına silahlı saldırı

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