Hatay'da polis aracına yapılan silahlı saldırı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün motosiklet çalındığı ihbarı üzerine ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi'ne giden polis aracına pompalı tüfekle ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan O. G, A. G. ve M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıda 2 polis memuru hafif yaralanmıştı.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 53 gram uyuşturucu, 88 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 adet kurusıkı tabanca, 7 adet fişek, 3 adet şase numarası kazınmış motosiklet, 1 adet çalıntı kaydı olan motosiklet, çalıntı olduğu düşünülen laptop, telefon, tablet, kamera ve TV ele geçirilmişti.
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