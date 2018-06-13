Hatay'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkez Antakya ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle tarihi Uzun Çarşı'daki çok sayıda dükkanı su bastı, trafik akışında aksamalar yaşandı.

Esnaf, dükkanlara giren suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Bayram alışverişi yapmak için çarşıya gelen vatandaşlar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

