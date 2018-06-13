Hatay'da sağanak taşkına neden oldu.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Bakras Çayı'nın Antakya–İskenderun yolu Bakras Mahallesi mevkisinde taşkın meydana geldi.
Çevredeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.
Bir bölümü su altında kalan İskenderun–Antakya karayolunda da trafik kazası meydana geldi.
Ferhat D. yönetimindeki 33 BPA 59 plakalı otomobil Muhammed Müslim idaresindeki 46 LA 310 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Ferhat D. ile hafif ticari araçta bulunan hamile bir kadın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, su baskını ve kaza nedeniyle Antakya-İskenderun karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
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