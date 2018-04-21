Hatay'da sağanak yağış sele dönüştü

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak yağış ilçe genelinde sele neden olurken, yollar tıkandı, tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı. Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde dün akşam saatlerinde aralıksız 1 saat süren şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle yollar su altında kalırken, çalışma yapılan bölgelerde açılan derin çukurlara düşen çok sayıda araç hasar gördü. Tarihi Uzun Çarşı'yı Habib-i Neccar Dağı'ndan gelen sel suyu bastı, parke taşları yerinden söküldü. Hatay'ın birçok noktasında etkili olan sel nedeniyle ulaşım da kilitlendi. Yağışın sona ermesiyle yaşam normale döndü.
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