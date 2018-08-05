Hatay'da sahilde yabancı cisim bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde kıyıya vuran yabancı bir cisim bulundu.
Alınan bilgiye göre, Özerli Mahallesi Öğmeiş sahilinde boru şeklinde bir cisim gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sahil güvenlikten yardım istedi.
Geniş güvenlik önlemi alınan bölgeye, bomba imha ekipleri de sevk edildi.
Sahil güvenlik ve bomba imha uzmanlarının ilk belirlemelerine göre cismin, Rus yapımı ve özellikle denizaltılarda yön belirlemede kullanılan sismik bir cihaz olduğu belirlendi.
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