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Hatay'da sahilde yabancı cisim bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 00:33 | Son Güncelleme

Sahil güvenlik ve bomba imha ekiplerinin ilk incelemesinde cismin, Rus yapımı ve denizaltılarda yön belirlemede kullanılan sismik bir cihaz olduğunu belirlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde kıyıya vuran yabancı bir cisim bulundu.

Alınan bilgiye göre, Özerli Mahallesi Öğmeiş sahilinde boru şeklinde bir cisim gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sahil güvenlikten yardım istedi.

Geniş güvenlik önlemi alınan bölgeye, bomba imha ekipleri de sevk edildi.

Sahil güvenlik ve bomba imha uzmanlarının ilk belirlemelerine göre cismin, Rus yapımı ve özellikle denizaltılarda yön belirlemede kullanılan sismik bir cihaz olduğu belirlendi.

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Yabancı cisim bomba paniği yarattı

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