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Hatay'da "sahte" MİT elemanı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 00:21 | Son Güncelleme

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan, ancak 19 ayrı suçtan arandığı tespit edilen kişi tutuklandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hassa Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Hassa-Gaziantep Karayolu'ndaki kontrol sırasında şüphelenilen bir aracı durdu.

Araç sürücüsü H.U, ekiplere kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı.

H.U'nun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekiplerinin durumu Hassa Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmesi üzerine MİT'le irtibat kuruldu.

Araştırma sonucunda şüphelinin MİT mensubu olmadığı, aynı zamanda 19 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.U, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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