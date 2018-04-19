Hatay'da şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

DİYARBAKIR (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan er İlhami Çelebi'nin cenazesi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde defnedildi.

Yayladağı ilçesinde dün meydana gelen olayda yaralanan ve kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşen 21 yaşındaki Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Diyarbakır'ın Havalimanı'ndan alınarak Bismil ilçesindeki Başakşehir konutlarında baba ocağına getirildi.

Türk bayrağının asıldığı evin önünde kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından dualarla karşılanan şehidin cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere Şahintepe köyüne götürüldü.

Köyde düzenlenen törene, Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turgay Gülenç, kurum amirleri, askeri erkan ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Kürtçe ağıt yakan şehidin yakınlarını askerler teselli etti.

Cenaze namazını kıldıran Bismil Müftüsü Ahmet Durmuş, İlhami Çelebi'nin bayrak ve vatan için canını verdiğini ve şehit olduğunu söyledi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, gözyaşları içerisinde köy mezarlığında toprağa verildi.