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Hatay'da şiddetli yağış ve fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 22:21 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede, akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evler ile iş yerlerini su bastı.

Yoldaki su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

Şiddetli fırtınanın da etkili olduğu ilçede, bir ağaç kaldırıma devrildi.

Can ve mal kaybının olmadığı olayda, devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.

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Hatayda fırtına

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