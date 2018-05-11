Hatay'da şiddetli yağış ve fırtına

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede, akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evler ile iş yerlerini su bastı.

Yoldaki su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

Şiddetli fırtınanın da etkili olduğu ilçede, bir ağaç kaldırıma devrildi.

Can ve mal kaybının olmadığı olayda, devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.

