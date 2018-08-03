Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 2 grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı belirtilen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yarseli Mahallesi'nde kafe işletmecisi Halit Kılıç ve kardeşi Mehdi Kılıç ile bir başka grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle olay, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda, Mehdi Kılıç ile kardeşi Halit Kılıç yaralandı.
Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan Mehdi Kılıç yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı, Halit Kılıç ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan, olaya karışan diğer gruptan B.D. isimli şüphelinin kaçtığı öğrenildi.
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