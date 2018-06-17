Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karakese Mahallesi Atatürk Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mustafa H. (33) ile Mustafa Durgun (30) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa H, aracındaki pompalı tüfekle Durgun'a ateş etti.
Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Durgun, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavganın ardından Mustafa H. gözaltına alındı.
Durgun'un yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
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