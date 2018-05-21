Hatay'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Celal Yılmaz'a ait iş yerine giden kimlikleri henüz öğrenilemeyen 5 şüpheli, iş yeri sahibiyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler Yılmaz ile çalışanlarına silahla ateş etti.
Şüpheliler kaçarken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Celal Yılmaz ile bir çalışanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Hasan C. ile Hüseyin C. ise ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelileri ilçeden kaçmaya çalıştıkları sırada yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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