Hatay'da sınırdaki tarım arazileriyle ilgili açıklama

Hatay Valiliğinden, birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde sınırın 200 metre ilerisine kadar mısır ve ayçiçeği gibi bitkilerin yanında zeytin, incir, ceviz gibi tarım ürünü veren ağaçların da dikim yasağının devam ettiğini bildirildi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) verilen yetkiyle birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisindeki tarım arazilerinde, kısa bitkilerin dışındaki ürünlerin ekiminin yasaklandığı belirtildi.

Sınır ilçelerinin kaymakamlıkları tarafından ekimi yasaklanan tarım ürünlerinin askeri yasak bölge içerisinde bulunan tüm arazi sahiplerine tebliğ edildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi 18 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan bir duyuru ile birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde sınırın 200 metre ilerisine kadar kısa boylu ürünlerin haricinde, mısır ve ayçiçeği gibi sınır emniyetini zafiyete uğratan bitkilerin ekiminin yapılmasına izin verilmeyeceği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda Kanun Hükmünde Kararnamede verilen yetkiye istinaden, birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine ekimi yasaklanan mısır ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin yanında sınır emniyetini zafiyete uğratan zeytin, incir, ceviz gibi tarım ürünü veren ağaçların da ekimi yasaklanmış olup yasak halen devam etmektedir."

Açıklamada, karara aykırı ekim yapanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

