HABER

Hatay'da sınırdaki tarım arazileriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Valilik: - "Birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine ekimi yasaklanan mısır ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin yanında sınır emniyetini zafiyete uğratan zeytin, incir, ceviz gibi tarım ürünü veren ağaçların da ekimi yasaklanmış, olup yasak halen devam etmektedir"

Hatay Valiliğinden, birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde sınırın 200 metre ilerisine kadar mısır ve ayçiçeği gibi bitkilerin yanında zeytin, incir, ceviz gibi tarım ürünü veren ağaçların da dikim yasağının devam ettiğini bildirildi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) verilen yetkiyle birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisindeki tarım arazilerinde, kısa bitkilerin dışındaki ürünlerin ekiminin yasaklandığı belirtildi.

Sınır ilçelerinin kaymakamlıkları tarafından ekimi yasaklanan tarım ürünlerinin askeri yasak bölge içerisinde bulunan tüm arazi sahiplerine tebliğ edildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi 18 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan bir duyuru ile birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde sınırın 200 metre ilerisine kadar kısa boylu ürünlerin haricinde, mısır ve ayçiçeği gibi sınır emniyetini zafiyete uğratan bitkilerin ekiminin yapılmasına izin verilmeyeceği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda Kanun Hükmünde Kararnamede verilen yetkiye istinaden, birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine ekimi yasaklanan mısır ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin yanında sınır emniyetini zafiyete uğratan zeytin, incir, ceviz gibi tarım ürünü veren ağaçların da ekimi yasaklanmış olup yasak halen devam etmektedir."

Açıklamada, karara aykırı ekim yapanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildiSinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi
Farkındalık için pedal çevirdikleri Van Gölü kenarında çöp topladılarFarkındalık için pedal çevirdikleri Van Gölü kenarında çöp topladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay Tarım Arazileri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Adalet Yürüyüşü yapılacak iddiası!

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Adalet Yürüyüşü yapılacak iddiası!

Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Karaman'da dehşete düşüren olay! 'Hakkınızı helal edin' dedi, kendini aşağı attı

Karaman'da dehşete düşüren olay! 'Hakkınızı helal edin' dedi, kendini aşağı attı

Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay

Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.