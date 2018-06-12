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Hatay'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Hüseyin Şahin'i gözaltına aldı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Hatay İl Başkanı Abdurrahim Şahin'in oğlu olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Hatay'da terör propagandasına tutuklama

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