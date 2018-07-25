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Hatay'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 21:46 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı tutuklandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Türk asıllı Alman vatandaşı Dennis E'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay terör propagandası

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