Hatay'da suç örgütlerine operasyon

Hatay’ın İskenderun ilçesinde organize suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, "organize suç örgütlerinin deşifresi, çökertilmesi, organize suç örgütü yöneticisi veya üye olan şahısların yakalanmasına" yönelik başlattığı operasyonda, ilçedeki bazı adreslere baskın düzenledi.
Operasyonlarda, V.A, H.B, T.Ç, S.Y. ve V.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
"Uyuşturucu üretmek ve satmak ile suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ve 32 merminin ele geçirildiği öğrenildi.
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