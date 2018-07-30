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Hatay'da suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak suç işlemek amacıyla örgüt kuran 3 kişi tutuklandı

HATAY(AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 3 kişi tutuklandı.

İlçede kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak suç işlemek amacıyla örgüt kuran kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine MİT ve İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan H.B.B, H.T. ve A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece MİT Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklandı.

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