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Hatay'da Suriyeli Türkmenlerden ilk iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 22:03 | Son Güncelleme

Yayladağı ilçesindeki YİBO Konteyner Kenti'nde kalan Suriyeli Türkmenler ramazanın ilk iftarında buluştu

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO Konteyner Kenti'nde kalan Suriyeli Türkmenler, ramazanın ilk orucunu kaldıkları konteynerlerde açtı.

Ülkelerinden ve evlerinden uzakta ramazanı karşılayan Suriyeliler, buruk bir sevinç yaşıyor.

Konteyner kentteki kadınlar, iftar yemeği için hummalı bir çalışma yaparken, erkekler ise çeşmelerden sofralara içme suyu taşıdı.

Kampın, gündüz vakti boş olan sokaklarına akşam serinliği çökerken oyun oynayan çocukların ve komşularına yemek taşıyan gençlerin ayak sesleri sokaklarda yankılandı.

Suriyeli Türkmenler, ezanın okunmasıyla dualarını edip oruçlarını açtı.

Ahmet Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki iftar geleneklerini sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Suriye’de genelde birkaç çeşit yemekle iftarımızı yapardık. Komşular birbirlerine yemek ikramında bulunurdu. Aynı gelenekleri sürdürmeye özen gösteriyoruz." dedi.

Kamptaki diğer Suriyeli aileler de yemeklerini birbirleriyle paylaşarak ilk iftarlarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay iftar Türkmen Yayladağı

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