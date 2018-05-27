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Hatay'da Suriyelilere ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

Kırıkhan ilçesinde yaşayan Suriyelilere Arap mutfağına özgü yemeklerden oluşan kumanya dağıtılıyor

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Kırıkhan ilçesinde yaşayan Suriyelilere ramazan dolayısıyla Arap mutfağına özgü çeşitli yemeklerden oluşan kumanya dağıtılıyor.

Dernek başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her gün 4 bin Suriyeli'ye kendi damak tatlarına uygun olarak hazırlanan kepse pilavı, kızarmış tavuk, ekmek ve yoğurttan oluşan kumanya dağıttıklarını söyledi.

Kumanya dağıtımını ramazan sonuna kadar yapacaklarını belirten Vardı, bayram öncesinde de kıyafet yardımında bulunacaklarını bildirdi.

Vardı, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay'a sığınan Suriyelilere yardımların ramazan sonrasında da süreceğini sözlerine ekledi.

Derneğin çalışmalarında gönüllü yer alan Suriyeli İsra El Yusuf da dağıtımını yaptıkları özel baharat ve pirinçle hazırlanan kepse pilavının Suriyeliler tarafından ramazan aylarında çok tercih edildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hayad derneği iftar kepse pilavı

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