Hatay'da tefeci operasyonu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 2'si kadın 12 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince ilçede tefecilik yapmak suretiyle suç örgütü kuran şüphelilere yönelik 14 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt elebaşı olduğu öne sürülen ve hakkında tefecilik suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası bulunan K.E'nin (46) yanı sıra L.E. (43), Z.E. (33), D.Ç. (31), B.E. (20), İ.B. (37), M.B. (67), A.B. (65), S.Ç. (35), A.T. (29) ile L.İ. (40) ve F.S. (29) isimli kadınlar gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerindeki adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, gayrimenkul tapusu ve doküman ele geçirildi.

