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Hatay'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 20:09 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu S.S. (22) hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Çataltepe Mahallesi'ndeki bir adrese jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinde terör örgütü PYD/PKK üyesi de olduğu tespit edilen S.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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hatay

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