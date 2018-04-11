Hatay'da terör operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalanan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Ali Ç'yi gözaltına aldı.
HDP İskenderun İlçe Başkanı Ahmet Ç'nin oğlu olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
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