Hatay'da terör propagandasına 3 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya aracılığıyla terör örgütleri PKK ve THKP-C propagandası yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen iki farklı operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü THKP-C'yi öven paylaşımlarda bulunan M.Ü. ile PKK'yı öven F.B. ve T.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.