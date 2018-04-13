Hatay'da terör propagandasına 3 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya aracılığıyla terör örgütleri PKK ve THKP-C propagandası yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen iki farklı operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü THKP-C'yi öven paylaşımlarda bulunan M.Ü. ile PKK'yı öven F.B. ve T.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.
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