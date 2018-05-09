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Hatay'da terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:50 | Son Güncelleme

Hatay'da terör propagandasına tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen Ö.Ş, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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