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Hatay'da tırla otobüs çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Lütfü Y. iradesindeki 31 ZP 7229 plakalı tır, Azganlık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, Adana'dan İskenderun'a giden Mustafa Özgün'ün (45) kullandığı 42 KD 599 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, şoför Özgün ile otobüsteki 9 yolcu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi ile yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun trafik kazası

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