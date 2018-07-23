Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mesut Kara yönetimindeki 79 EV 756 plakalı hafif ticari araç, Hassa-Kırıkhan karayolunun Demrek Mahallesi Deliçay mevkisinde yol kenarındaki zeytin bahçesine savruldu.
Kazada, sürücü Kara ve araçtaki Hüseyin Gökoğlu ile Mehmet Yörükoğlu yaralandı.
Ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar Kara ve Yörükoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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