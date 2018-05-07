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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Ragıp Yüksel yönetimindeki 31 N 9381 plakalı otomobil Hassa-Gaziantep karayolunun Aktepe Mahallesi mevkisinde, Menderes Yumak idaresindeki 31 N 9431 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yumak, olay yerine gelen 112 Ambulans ekiplerince Hassa devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yumak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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1 ölü Hassa hatay Motosiklet trafik kazası

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