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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 22:03 | Son Güncelleme

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre, Üçgüllük kavşağında G.A. yönetimindeki 31 D 4181 plakalı minibüs ile Cihan Özgür Özsüren yönetimindeki 17 LK 939 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Cihan Özgür Özsüren hayatını kaybetti.

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