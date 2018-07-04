Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Edinilen bilgilere göre, Üçgüllük kavşağında G.A. yönetimindeki 31 D 4181 plakalı minibüs ile Cihan Özgür Özsüren yönetimindeki 17 LK 939 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Cihan Özgür Özsüren hayatını kaybetti.
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