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Hatay'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si Suriyeli 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si Suriyeli 4 kişi yaralandı.

Ökkeş Veriralmaz yönetimindeki 01 D 9195 plakalı beton mikseri, yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek yönden sağlandığı Hassa-Gaziantep karayolunun Aktepe Mahallesi mevkisinde, Mehmet Tunç iradesindeki 31 KBE 72 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Tunç ile yolcular Nihat Narcı, Abdulhadi El İlavi ve Saddam Hasan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hassa ve Kırıkhan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hassa hatay trafik kazası yaralı

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