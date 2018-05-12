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Hatay'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 22:14 | Son Güncelleme

Hatay'da trafik kazası: 4 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Serkan Dağlıoğlu yönetimindeki 31 E 9700 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep Karayolu'nun Küreci Mahallesi mevkisinde, aynı yöne giden Eyüp Sağlam iradesindeki 31 SA 344 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Dağlıoğlu ve beraberindeki 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hassa hatay trafik kazası

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