Hatay'da trafik kazası: 4 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Serkan Dağlıoğlu yönetimindeki 31 E 9700 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep Karayolu'nun Küreci Mahallesi mevkisinde, aynı yöne giden Eyüp Sağlam iradesindeki 31 SA 344 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Dağlıoğlu ve beraberindeki 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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