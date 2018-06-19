HABER

Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mehmet Çörtük iradesindeki 31 L 0396 plakalı otomobil, Aktepe-Hassa karayolu Buhara Mahallesi yol ayrımında yol kenarındaki yaklaşık 4 metre derinliğinde çukura düştü.

Kazada, sürücü Çörtük ve beraberindeki 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Mahallede arı paniğiMahallede arı paniği
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Yavru kediye tecavüz etti!İstanbul'da dehşete düşüren olay! Yavru kediye tecavüz etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hassa hatay trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!

Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!

Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.