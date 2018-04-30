Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk, "Egemen güçlerin yaptığı gibi yalan üzerine, terör üzerine, çarpıtma üzerine, kandırma üzerine kurulan kamu diplomasisinde başarısızız." dedi.

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Atatürk Konferans Salonuna gerçekleştirilen "Üniversite Buluşmaları" etkinliğinde konuşma yapan Öztürk, "Kamu diplomasisinde ekonomide belirli bir mesafe elde etmekle beraber, kültürümüzle insani değerlerimizle ve hükümet politikalarıyla yan yana giden bir süreç sürdürülemediğinde kamu diplomasisinden bahsedilemez" diye konuştu.

Kamu diplomasisi alanının sadece devletin ya da ilgili kurumların değil, herkesin vazifesi olduğunun altını çizen Öztürk, şöyle devam etti: "Her ne kadar Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Başbakanlık bünyesinde kurulmuş olsa da bu sadece koordinatörlüğün tek başına Türkiye'nin saygınlığını ve itibarını arttıracak faaliyetler, yapması gerektiği veya yapabileceği anlamına gelmiyor. Egemen güçlerin yaptığı gibi yalan üzerine, terör üzerine, çarpıtma üzerine, kandırma üzerine kurulan kamu diplomasisinde başarısızız. Biz bozmaya değil, yapmaya talip olduğumuz, yıkmakla işimiz olmadığı için başkaları yıkarak kendilerini bir noktaya taşıdığı, kendilerini çok başarılı olduğunu düşünen egemen güçlerin kamu diplomasisi ise biz onda başarısızız. Böyle bir kamu diplomasisini artık kabul etmememiz gerekiyor. Ettiysek de yanlış yerdeyiz demektir. Coğrafyamıza baktığımızda gerçekten mağdurların ve mazlumların ülkesi olmuş durumdayız, sesi olmuş durumdayız. Bunun ideolojik veya siyasi bir yönü yok. Bu siyaset üstü ve ideolojiler üstü bir durum."