Hatay'da uyuşturucu operasyonları

Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında, 97 kilogram esrar ile 165 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Diyarbakır'dan Hatay'ın Erzin ilçesine geldiği belirlenen minibüs durdurularak araçta arama yapıldı.

Minibüsün içindeki özel bölümlere gizlenmiş 32 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Başka bir operasyonda ise iş yerinde yapılan aramada 65 kilogram esrar ile 165 kök Hint keneviri bulundu.

İş yeri sahibi gözaltına alındı.

