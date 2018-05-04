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Hatay'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 15:48 | Son Güncelleme

İki operasyonda toplam 97 kilogram esrar ve 165 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında, 97 kilogram esrar ile 165 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Diyarbakır'dan Hatay'ın Erzin ilçesine geldiği belirlenen minibüs durdurularak araçta arama yapıldı.

Minibüsün içindeki özel bölümlere gizlenmiş 32 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Başka bir operasyonda ise iş yerinde yapılan aramada 65 kilogram esrar ile 165 kök Hint keneviri bulundu.

İş yeri sahibi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzin esrar hatay uyuşturucu

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