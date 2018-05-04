Hatay'da uyuşturucu operasyonları

Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında, 97 kilogram esrar ile 165 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Diyarbakır'dan Hatay'ın Erzin ilçesine geldiği belirlenen minibüs durdurularak araçta arama yapıldı.
Minibüsün içindeki özel bölümlere gizlenmiş 32 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Başka bir operasyonda ise iş yerinde yapılan aramada 65 kilogram esrar ile 165 kök Hint keneviri bulundu.
İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar
Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama
Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'
Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi
Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum