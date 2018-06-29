Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 40 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, uyuşturucu imalatı yapıldığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, Reyhanlı ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, evin bazı bölümlerine gizlenen paketler halinde 40 kilogram "takoz" esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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