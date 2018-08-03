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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:45 | Son Güncelleme

Yurt dışına gönderilmek üzere bir kargo şirketine verilen sandıkta ve göndericinin evinde yapılan aramada, 44 bin 760 uyuşturucu hap ile 37 kilo 300 gram takoz esrar yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yurt dışına gönderilmek üzere bir kargo şirketine verilen sandık içerisinde ve göndericinin evinde yapılan aramada, 44 bin 760 uyuşturucu hap ile 37 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat neticesinde Reyhanlı ilçesindeki bir kargo şirketine yurt dışına gönderilmek üzere verilen sandık şeklindeki gönderiyi incelemeye aldı.

Sandık şeklindeki gönderi içerisinde 6 kilo 640 ağırlığında 39 bin 840 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kargonun göndericisine ulaşan ekipler, bu kişinin evinde yaptığı aramada ise 4 bin 920 adet sentetik uyuşturucu hap ile 37 kilo 300 gram takoz esrar buldu.

Olayla ilgili 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay uyuşturucu

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