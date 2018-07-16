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Hatay'da yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

Hatay'da yasa dışı geçişler

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 yabancı uyruklu yakalandı.

Altınözü'nün Suriye sınırında devriye görevi yürüten hudut birlikleri, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.

Yakalanan ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen 21 kişi, güvenlik sorgusu için jandarmaya teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Altınözü hatay Suriye

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