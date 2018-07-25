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Hatay'da yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:43 | Son Güncelleme

Hatay'da yasa dışı geçişler

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 42 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2'nci Hudut Alay Komutanlığına bağlı birlikler, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişiler olduğunu belirledi.

Yakalanan ve Suriye uyruklu oldukları tespit edilen 42 kaçak göçmen, güvenlik sorguları yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.

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hatay kaçak

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