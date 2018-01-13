Hatay'daki darbe girişimi davası

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Hasan Polat ve bazı eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu ikisi firari 44 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 37 sanıktan 4'ü tahliye edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu iki sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olay tarihinde 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler ile bir muhtar ve kardeşinin de aralarında bulunduğu tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve bazı tanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Celsede sanıklar, mahkeme heyetinin dinlediği tanıkların beyanlarında aleyhlerinde olan suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanıklardan eski tuğgeneral Hasan Polat savunmasında, fiili olarak bir suç işlemediğini ve darbe girişiminde bulunmadığını öne sürdü.