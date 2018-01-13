HABER

Hatay'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 03:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

- FETÖ'nün sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve bazı eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu 37'si tutuklu, 2'si firari 44 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, tutuklulardan 3'ü asker, biri muhtar 4 sanığın tahliyesine karar verdi

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Hasan Polat ve bazı eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu ikisi firari 44 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 37 sanıktan 4'ü tahliye edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu iki sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olay tarihinde 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler ile bir muhtar ve kardeşinin de aralarında bulunduğu tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve bazı tanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Celsede sanıklar, mahkeme heyetinin dinlediği tanıkların beyanlarında aleyhlerinde olan suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanıklardan eski tuğgeneral Hasan Polat savunmasında, fiili olarak bir suç işlemediğini ve darbe girişiminde bulunmadığını öne sürdü.

Kendisinin Hatay'da darbe girişimini önleyen kişi olduğunu iddia eden Polat, "O gün hududu korumaya gittim. Örgütle alakam yok, darbe girişiminde bulunmadım ama ben burada on takla atsam da sizi inandıramam." dedi.

Tutuklu sanık eski albay Necmi Eroğlu, tanık beyanlarındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Olay tarihinde, bazı tanıkların beyanlarındaki gibi "Depoda demir parmaklık var mı?" diye bir soru sorduğunu hatırlamadığını belirten Eroğlu, "Camı çerçevesi var mı diye sorduğumu iyi hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Alper Numan Uz ise darbe girişimi günü iddia edildiği gibi firari sanık E.Ö. ile telefonla görüştüğünü kaydetti.

- "Mahrem imamlar" listesinde 5 sanığın isimleri var

Örgütün "mahrem imamları" listesinde firari sanık E.Ö'nün yanı sıra yer aldığı belirlenen tutuklu sanıklar Fuat İsak, Hakan Bıyık, Hakan Güler ve Ünsal Ünveren bu tespiti kabul etmedi.

Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski kurmay albay M.A.T, eski deniz üs kurmay başkanı S.Ç, eski astsubay İ.K. ve o dönemde muhtar olan M.A.D'nin tahliyesine, diğer tutukluların ise bu durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Cyle Larin, Beşiktaş için İstanbul'da

Cyle Larin, Beşiktaş için İstanbul'da

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İstanbullulara uyarı! Çok ciddi geliyor

İstanbullulara uyarı! Çok ciddi geliyor

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!

Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!

Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü

Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü

TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

Karlov suikastinde flaş gelişme

Karlov suikastinde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.