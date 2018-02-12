Hatay'daki darbe girişimi davası

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen, dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı 33'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 2'si firari 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tanık ve tutuklu 2 sanık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Olay tarihinde 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler ile bir muhtar ve kardeşinin de aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile bazı tanıklar ise duruşma salonunda yer aldı.

Duruşmada sanıklar, mahkeme heyetinin dinlediği tanıkların beyanlarında aleyhlerindeki suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanıklardan eski tuğgeneral Hasan Polat savunmasında, ne bir terör örgütü yöneticisi ne de darbe girişimiyle bir ilgisinin olduğunu belirtti.