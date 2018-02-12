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Hatay'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen, dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı 33'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 2'si firari 44 sanığın yargılanmasına devam edildi

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen, dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı 33'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 2'si firari 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tanık ve tutuklu 2 sanık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Olay tarihinde 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler ile bir muhtar ve kardeşinin de aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile bazı tanıklar ise duruşma salonunda yer aldı.

Duruşmada sanıklar, mahkeme heyetinin dinlediği tanıkların beyanlarında aleyhlerindeki suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanıklardan eski tuğgeneral Hasan Polat savunmasında, ne bir terör örgütü yöneticisi ne de darbe girişimiyle bir ilgisinin olduğunu belirtti.

Polat, 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduktan sonra hiçbir kışladan askeri araç çıkması yönünde talimat vermediğini öne sürdü.

Birliklerin bulunduğu Ahmet Tor Kışlası nöbetçi heyetine, kışlaya hiçbir personel giriş ve çıkışı yapılmayacağı şeklinde emir verdiğini anlatan Polat, şöyle devam etti:

"Darbe girişimi günü darbe kalkışmasında bulunabilecek komutanları engellemiş oldum. Hem de zırhlı araçların, tankların bulunduğu Ahmet Tor Kışlası'na giriş ve çıkışları yasakladım. Sadece almış olduğum bu tedbir dahi benim darbeye karşı duruşumu göstermiş oldu. Ben tugay komutanıyım. Benim emrimdeki sağ kolum adamlara kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyor. Ben burada darbeye teşebbüsten yargılanıyorum. Ben darbe yapacaksam öncelikle yakın konumumdakilere emir verirdim. Beni şu anda örgüt yöneticisi olarak yargılıyorsunuz. Benim herhangi bir emir ve talimatım var mı? O kadar tanık dinlendi. Ben darbeyi engellemişim. Şimdi ben hem örgüt yöneticiliğinden hem de darbeye teşebbüsten yargılanıyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

Duruşmada dinlenen diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Duruşma, diğer tanıklar ile sanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.

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darbe girişimi davası hatay

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