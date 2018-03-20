Hatay'daki darbe girişimi davası

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, olay tarihinde 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler, bir muhtar ve kardeşinin de aralarında bulunduğu tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütaalasında, tutuklu ve tutuksuz sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılıp, tutuklu sanıkların da tutukluluk hallerinin devamını istedi.
Mütaalada ayrıca, tutuklu sanıklardan eski polis memuru Ali Yaylacık'ın 2010 yılındaki KPSS'de kendisine soruların önceden verildiği gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan da hapis cezasıyla cezalandırılması, firari iki sanığın dosyasının ise ayrılması istendi.
Sanıklardan, o dönemde sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat, savunmasında, dosyasına eklenen tespit ve delillerinin aleyhinde olmadığını, aksine lehine olduğunu ileri sürdü.
Bu sebeple kendisinin suçsuz olduğunu iddia eden Polat, "Her iki suç ile alakalı fiilim bulunmamaktadır. Bu kapsamda tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.
Diğer sanıklar da mütaalayı kabul etmediklerini, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.
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