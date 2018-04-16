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Hatay'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 23:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı 44 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, olay tarihinde 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler, bir muhtar ve kardeşinin de aralarında bulunduğu tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki oturumdaki mütaalasını tekrarlayarak sanıklar hakkında müebbet istedi. Tutuksuz yargılanan S.Ç'nin tutuklanmasını talep etti.

Sanıklardan, o dönemde sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Hasan Polat, savunmasında, kendisi hakkındaki iddia ve tespitlerinde suç işgal eden ve anayasal düzeni değiştirmeye yönelik bir şey olmadığını savundu.

'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleriyle hiçbir görüşmesinin olmadığını iddia eden Polat, 15 Temmuz gecesi Hatay'da olumsuzluk yaşanmadığı belirterek, suçsuz olduğunu kaydetti.

15 Temmuz günü Serinyol Jandarma Alay Komutanı olarak göreve başlayan tutuklu sanık Albay Etem Metehan Yaşar ise tanıkların hakkındaki ifadelerinin çelişkili olduğunu savunarak FETÖ'cü ve darbeci olmadığını söyledi.

Diğer sanıklar da mütaalayı kabul etmediklerini, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

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Hatay'daki darbe girişimi davası

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