Hatay'daki darbe girişimi davası

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, olay tarihinde 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler, bir muhtar ve kardeşinin de aralarında bulunduğu tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki oturumdaki mütaalasını tekrarlayarak sanıklar hakkında müebbet istedi. Tutuksuz yargılanan S.Ç'nin tutuklanmasını talep etti.

Sanıklardan, o dönemde sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Hasan Polat, savunmasında, kendisi hakkındaki iddia ve tespitlerinde suç işgal eden ve anayasal düzeni değiştirmeye yönelik bir şey olmadığını savundu.