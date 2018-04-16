Hatay'daki darbe girişimi davası

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, olay tarihinde 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler, bir muhtar ve kardeşinin de aralarında bulunduğu tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Cumhuriyet savcısı bir önceki oturumdaki mütaalasını tekrarlayarak sanıklar hakkında müebbet istedi. Tutuksuz yargılanan S.Ç'nin tutuklanmasını talep etti.
Sanıklardan, o dönemde sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Hasan Polat, savunmasında, kendisi hakkındaki iddia ve tespitlerinde suç işgal eden ve anayasal düzeni değiştirmeye yönelik bir şey olmadığını savundu.
'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleriyle hiçbir görüşmesinin olmadığını iddia eden Polat, 15 Temmuz gecesi Hatay'da olumsuzluk yaşanmadığı belirterek, suçsuz olduğunu kaydetti.
15 Temmuz günü Serinyol Jandarma Alay Komutanı olarak göreve başlayan tutuklu sanık Albay Etem Metehan Yaşar ise tanıkların hakkındaki ifadelerinin çelişkili olduğunu savunarak FETÖ'cü ve darbeci olmadığını söyledi.
Diğer sanıklar da mütaalayı kabul etmediklerini, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı
Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları peruk
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap
İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)
Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum