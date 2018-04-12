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Hatay'daki fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı

Hatay merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Hatay ve İstanbul'da bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Faslı ve Suriyelinin de bulunduğu 4'ü kadın 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, iki ruhsatsız av tüfeği, iki bıçak, bir biber gazı, 9 bin 310 lira, 8 bin avro, 4 bin 600 dolar ile 150 lira değerinde sahte para ve yabancı uyruklu kadınlar adına düzenlenmiş ikamet ve çalışma izni başvuru formları ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş hatay

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