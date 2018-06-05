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Hatay'daki konteyner kentte iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

Yayladağı ilçesindeki YİBO konteyner kentinde kalan Türkmenler, Türk Kızılayı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen iftarda buluştu

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO konteyner kentinde yaşayan Türkmenlere, Türk Kızılayı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından iftar verildi.

Konteyner kentte kalan Suriyeli Türkmen ailelere iftar öncesi yemek dağıtan Kızılay görevlileri, ayrıca konteyner kent içerisindeki okul bahçesinde yaklaşık bin 500 kişilik iftar sofrası kurdu.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Türk Kızılayı Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akıncı ve Hatay İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen Türkmenlerle beraber iftar yaptı.

Kaymakam Yüce, yaptığı konuşmada, Suriyeli Türkmenlerle aynı sofrada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türk Kızılayı Suriye Alan Koordinatörü Akıncı da nerede bir mazlum ve masum var ise Türk Kızılayı olarak yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanda Yayladağı kampında iftar verdiklerini ifade eden Akıncı, şöyle konuştu:

''Türkiye'de olduğu gibi Suriye'de de iftar sofraları kuruyoruz. Ramazan boyunca Suriye ve Türkiye'de 700 bin kişinin iftar yemeğini karşılayacağız. Bunun yanında gıda kolileri dağıtımları devam ediyor, yardımlarımız bayramda da devam edecek. Bayram şekerinden, çocukların bayramlık giysilerine, hasta bezinden çocuk mamasına varıncaya kadar onlarca çeşit kalemde yardımlarımız devam edecek.''

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