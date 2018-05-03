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Hatay'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:00 | Son Güncelleme

Arsuz ilçesinde iki gün önce başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki gün önce ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kale Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu tahmin edilen yangının söndürülmesi için çevre illerden yönlendirilen takviye ekipler de görev yapıyor.

Coğrafi koşullar nedeniyle yangına müdahalede yer yer zorluklar yaşanması, çalışmaların sonuçlanmasını güçleştiriyor.

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arsuz hatay orman yangını

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