Hatay'daki orman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kale Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için hava ve karadan çalışmalar devam ediyor.
Yaklaşık 500 orman işçisinin de söndürme çalışmalarında yer aldığı yangın bölgesinin etrafı, alevlerin sıçramaması için iş makineleriyle sarıldı. Yangın, çember içinde kalan 100 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.
Rüzgar ve arazinin zorluğuna rağmen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması
Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri
Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum