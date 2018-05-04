hatay'daki orman yangını

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangında zarar gören alanlar helikopterle havadan görüntülendi.

Kale Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

46 arazöz, 16 su tankı, 13 pikap, 21 dozer, 2 kırıcı, 1 uçak, 2 helikopter, 4 treyler ve 600 orman işçisi söndürme çalışmalarına katılıyor.

Rüzgar ve arazinin zorluğuna rağmen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Söndürme çalışmalarında Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Ankara, Amasya, Gaziantep, Mersin, Çankırı, Kırıkkale, Osmaniye, Kilis, Niğde ve Karaman'dan orman ekipleri görev alıyor.

Amanos Dağları eteklerinde çıkan ve 3 gündür ormanlık alanda süren yangın helikopterle havadan görüntülendi.

Yangında zarar gören bölgenin siyaha bürünmüş hali, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri aracılığıyla objektiflere yansıdı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş da havadan yangın bölgesini inceledi.

