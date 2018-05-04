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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Arsuz ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, Amanos Dağları eteklerinde Kale Mahallesi bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için hava ve karadan destek sağlandığını söyledi.

Söndürme çalışmalarına 500 orman işçisinin de katıldığını ifade eden Ketmen, yangının yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdürdüğünü belirtti.

Ketmen, 100 hektar dolayında alanın zarar gördüğünü tahmin ettiklerini dile getirdi.

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