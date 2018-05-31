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Hatay'daki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 01:49 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki bazı alanlarda devam eden uygulamanın süresi 13 Haziran'a kadar uzatıldı

Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında bulunan bazı alanlardaki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresi uzatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "özel güvenlik bölgesi"nde yaşayan vatandaşlar haricinde, bölgeye her türlü araç ve insan girişinin kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı bildirildi.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlarda basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmalarının da kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından ilgili kanun gereğince, Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar üs bölgesi çevresi, Hac Konaklama üs bölgesi, Aktepe Gediği böyü bölgesi ve Hatay-Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (köyü arazi ve yolları) bölgelerinde, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00'dan başlayıp 13 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 08.00'da bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, tarım ürünleriyle ilgili bakım, beslenme ve mücadele döneminde olunduğu göz önüne alınarak, geçici "özel güvenlik bölgesi"ndeki tarım arazilerine sahiplerinin tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için girişlerine kaymakamlıklarca, sınır birlik komutanları ile koordineli şekilde izin verileceği bilgisi de paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay özel güvenlik bölgesi

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